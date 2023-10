Meloni - 'Tempi rapidi per la manovra - nessun problema con Tajani e Salvini'

Leggi su agi

(Di venerdì 27 ottobre 2023) AGI - "Sconsiglio in generale di rincorrere le bozze perché chiaramente le bozze con unadi bilancio sono molte e dopo di che devo dire che noi stiamo lavorando bene, in una situazione molto difficile in termini di risorse disponibili. Non ci sono allo stato attuale problemi particolari da superare". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa al termine del vertice Ue. "La legge di bilancio è stata inviata a Palazzo Chigi per l'invio al Parlamento, nelle prossime ore, weekend permettendo, sarà inviata al Parlamento. Mi pare che siamo in dirittura d'arrivo", ha aggiunto. La premier, rispondendo ai giornalisti, ha respinto i retroscena su presunti dissidi nella maggioranza, in particolare con Matteoe la Lega, e con Mediaset. "Non ci sono problemi nella maggioranza, non ci sono ...