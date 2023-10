Mediobanca | assemblea 2023 | gli exit poll | vittoria della lista del Cda con verso il 40% dei voti | Delfin al 30% e Assogestioni sopra al 2%; affluenza verso l' 80% - RUMORS

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Si romperanno domani gli indugi sul nuovo Cda diche resterà al timone per il triennio-2026. È giunta infatti l'ora di tirare le somme per l'istituto di Piazzetta Cuccia, che domani si riunirà inper eleggere la formazione finale dei 15 candidati, anche se la lineaco

Milano " Affluenza record all'di, pari al 76,82%, per il rinnovo del consiglio di amministrazione per i prossimi tre anni. I primo quattro soci sono Delfin con 19,74%, Francesco Gaetano Caltagirone con il 9,98%...

Grande affluenza per il rinnovo dei vertici Mediobanca, il 76,82% dei soci in assemblea la Repubblica

Mediobanca: all'assemblea su rinnovo cda affluenza record al 76,8% Tiscali Notizie

Il piano di Mediobanca One brand one culture "ha degli asset secondo noi unici nel panorama italiano, ha un suo brand, una cultura e ..."Bisogna continuare a investire per crescere. L'abilità di Mediobanca di fronteggiare le incertezze hanno prodotto risultati molto ...