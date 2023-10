Medicina | tecnologie contro i tumori | l’IA per ottimizzare la radioterapia

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Laoncologica non conosce battute d’arresto. Oltre il 70% dei pazienti affetti da un tumore nel nostro Paese, sono trattati oggi con terapie radianti sempre più personalizzate. Tra le innovazioni dibattute nel corso del XXXIII Congresso Nazionale AIRO – Associazione Italiana die Oncologia clinica, da oggi fino al 29 ottobre al Palazzo dei Congressi di Bologna, ladi precisione; i trattamenti stereotassici dall’elevata azione ablativa e basso rischio di effetti collaterali; le tecniche adattative che utilizzano combinazioni di TAC, Risonanza Magnetica e intelligenza artificiale per colpire in maniera millimetrica il bersaglio tumorale. “Molte persone ignorano la valenza curativa che laha in comune solo con la chirurgia; spesso è considerata dannosa, antichi retaggi ...