Mediaset dichiara guerra a Fabio Fazio | la contromossa | cosa gli schiera contro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il Nove concolleziona ottimi ascolti. Le prime puntata di Che Tempo Che Fa dopo l'addio alla Rai portanoa prendere provvedimenti. Ecco allora che i vertici del Biscione spostano in prima serata la soap opera turca Terra amara che dal daytime passa direttamente al prime time. Il Tempo sottolinea come la soap sia già vista da oltre 3 milioni di telespettatori con share superiore al 24 per cento. D'altrondenella prima puntata ha raccolto davanti al teleschermo 2.100.000 spettatori per il 10,47 per cento di share. E il secondo appuntamento non è stato da meno. Che Tempo Che Fa è stato seguito da 2.244.000 telespettatori per uno share del 11,3 per cento, nella prima parte, e nel segmento Il Tavolo da 1.211.000 persone per l'8,8 per cento di share. Non a caso la rete di Discovery ha ...