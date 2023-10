Materazzi | «Mourinho? Ha ragione | Inter più forte! Lukaku…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Clima sempre più caldo quello di-Roma. A pochi giorni dalla sfida di campionato Marcoviene su Sportitalia per parlare di, Lukaku e lo stato delle due squadre. SCELTE – Marcoha qualcosa da dire in merito a-Roma e a tutti gli argomenti legati alla sfida di campionato: «Le dichiarazioni di? Lo conosco troppo bene ed è normale dica questo. Per prima cosa perché è la verità: penso che in questo momento l’sia qualitativamente e numericamente più forte della Roma. Quindi è onesto. Poi trovo normalissimo che difensa i suoi giocatori come ha sempre fatto con tutti quelli che ha allenato. Non trovo niente di strano nelle sue parole. Espulsione voluta? Non ci credo, altrimenti non sarebbe venuto ...