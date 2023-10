Marcus Rashford sceglie il suo gol preferito di tutti i tempi con il Manchester United

... 17enne del Barcellona a segno in LaLiga pochissimi secondi dopo il suo debutto in prima squadra, in pochi invece ricorderanno quando, nel 2016, un certofaceva doppietta contro il ...

Man. Utd - Copenaghen (1-0) Champions League 2023 la Repubblica

Erik Ten Hag Continues To Trust Marcus Rashford At Manchester United Forbes

Info, streaming gratis e probabili formazioni di Manchester United-Copenaghen, in scena oggi 24 ottobre per la 3° giornata di Champions League ...Torna la Champions League ed il Manchester United ospiterà il Copenhagen, con Hojlund che potrebbe segnare: il pronostico sui marcatori ...