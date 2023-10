Manovra | testo in arrivo | Meloni mette un punto ' ora prova di compattezza' **

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Bruxelles, 27 ott. (Adnkronos) - Un passo avanti e due indietro, in una rincorsa senza fine ad aggiustamenti, limature e modifiche che consentano dire d'accordo tutti e non incrinare quell'immagine di "" che la premier Giorgiavuole dare al suo governo. Da Bruxelles, in unstampa organizzato prima che la presidente del Consiglio lasci la sede del Consiglio europeo, puntella la legge di bilancio, smentendo con foga ricostruzioni che raccontano di fratture, sfuriate, incomprensioni. "Non ho problemi né con Salvini, né con Tajani, né con Mediaset. I rapporti del governo con Mediaset sono quelli che si hanno con una grande azienda". Lo stesso vale per la presidente del Biscione: "Ho letto delle ricostruzioni secondo cui non sarei soddisfatta di quello che Marina Berlusconi avrebbe detto di ...

La cifra, si legge neldella, scende "a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 per quelle con più figli". Economia Fisco: nuova Irpef e taglio del cuneo. No ai pignoramenti sui ...

Manovra, si torna a Quota 103. MEF trasmette testo a Palazzo Chigi LA STAMPA Finanza

Ultimo'ora: **Manovra: testo in arrivo, Meloni mette un punto 'ora ... La Svolta

Avviso alla “navigante” Giorgia Meloni, che giovedì via social ha garantito agli elettori che “nella legge di bilancio NON C’È la misura che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere diretta ...'La legge di bilancio è stata approvata in poco più di un'ora a dimostrazione dell'unità di vedute della maggioranza che sostiene il Governo'. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 stelle, questa è l'ultima ...