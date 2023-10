Manovra | salta la norma sui pignoramenti dei conti correnti | Pagano Pd | “Ma già esiste”

Leggi su notizie

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “Avviso ai naviganti: nella Legge di bilancio non c’è la misura che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente aidegli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali“. Con un post su Facebook pubblicato ieri, la premier Giorgia Meloni smentisce l’nza delladella Legge di bilancio 2024 che avrebbe concesso alle Entrate di pignorare direttamente il conto corrente di chi ha un debito con lo Stato. In realtà lasarebbe sparita dalla bozza delladopo le indiscrezioni di stampa. Meloni si sarebbe infuriata e avrebbe fattore anche una modifica apparsa nelle bozze successive che prevedeva che il prelievo forzoso sarebbe stato possibile solo ...