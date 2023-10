Manovra | resta quota 103 per andare in pensione ma stretta su assegno

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Roma, 27 ott. (askanews) – Salta104 per accedere al pensionamento anticipato. Per il 2024in vigore103, ossia 41 anni di contributi e 62 di età anagrafica, ma con unasul trattamento economico che sarà calcolato esclusivamente con il sistema contributivo fino a quando non si raggiungono i requisiti per ladi vecchiaia e comunque non potrà superare quattro volte il trattamento minimo, ossia circa 2.250 euro lordi al mese. Lo prevede l’ultima bozza del ddl di bilancio che introduce anche una modificha per la finestra di uscita dei lavoratori del settore privato con il prolungamento di un ulteriore mese. Dal momento della maturazione dei requisiti dovranno passare sette mesi perin, mentre le bozze precedenti ...