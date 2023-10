Manovra | Meloni | “Siamo in dirittura d’arrivo Nessun problema con Salvini | Tajani o Mediaset”

(Di venerdì 27 ottobre 2023)o metterà le mani sui conti correnti degli italiani. Giorgialo ribadisce. E aggiunge: "Sconsiglio di rincorrere le bozze, perché sono molte quelle che circolano. Stiamo lavorando bene in una situazione molto difficile in termini di risorse disponibili" L'articolo proviene da Firenze Post.

... ospite del programma 'Pani e pesci, l'economia del Vangelo' in onda su Tv2000 domani 28 ottobre ore 15.15, commentando ladel governo. "Oggi il grosso secondo me dello scandalo e ...

“Sconsiglio di rincorrere le bozze, perché le bozze di una manovra di bilancio sono molte: stiamo lavorando bene in una situazione difficile in termini di risorse disponibili, non ci sono allo stato ...Nelle sue dichiarazioni a margine del Consiglio europeo Giorgia Meloni dice la verità, ma riesce comunque a mentire: “Era già previsto che l’Agenzia delle Entrate possa pignorare i conti correnti. Nel ...