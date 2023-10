Manovra in cantiere Dopo lo stop al prelievo forzoso | nuove modifiche Salvini | Abbiamo finito Tajani | Ancora no

Chiuso o meno che sia mel freneticodella legge di Bilancio, dove le norme cambiano di ora ... Lo indica l'ultima stesura dellaancora in via di elaborazione. Viene anche introdotto un ...

Manovra in cantiere. Dopo lo stop al prelievo forzoso, nuove ... L'HuffPost

Legge di bilancio pronta, o forse no. Le novità del cantiere pensioni: Quota 104 torna 103 Il Fatto Quotidiano

Per Salvini è chiusa, per Tajani no. Il governo si incarta tra le bozze, prima apertura a emendamenti: "Purchè siano interventi tecnici e limitati, senza ...Quota 103 ma con una finestra per l'uscita che varia tra pubblico e privato: sarebbe questa, secondo quanto si apprende, l'intesa raggiunta in maggioranza sulla formula per l'uscita anticipata per la ...