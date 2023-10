(Di venerdì 27 ottobre 2023) Uno sviluppo sostenibile sì, uno sviluppo ideologico no. Se su questa base la premier Giorgia Meloni ha chiarito all’opposizione la direzioneeconomica del suo Governo sui temitutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile, ile Rettore del Politecnico di Torino,, concorda sulla necessità che “non si può essere” delle politiche ambientali e che “occorre trovare un equilibrio”. Conversando con l’Adnkronos sullaeconomica del Governo e sull’intervento alle Camerepresidente del Consiglio Giorgia Meloni,osserva che “le sfide globali sono ormai intrecciate fra di loro e, anche se anche una sola di queste sfide – che sono disuguaglianze, ...

...questa base la premier Giorgia Meloni ha chiarito all'opposizione la direzione dellaeconomica del suo Governo sui temi della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, ile ...

Manovra, il tecnologo Guido Saracco: "No talebani della sostenibilità" Adnkronos

lancio di agenzia Mare, Musumeci: "Per governo al centro di agenda ... Napoli da Vivere

“Da piazza Venezia a piazza Pia e ben oltre, in città il traffico è impazzito. Questo perché i cantieri sono stati aperti senza avere in mente né un efficace piano di gestione della mobilità cittadina ...(Adnkronos) – Uno sviluppo sostenibile sì, uno sviluppo ideologico no. Se su questa base la premier Giorgia Meloni ha chiarito all’opposizione la direzione della manovra economica del suo Governo sui ...