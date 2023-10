Manovra | il governo corregge il tiro | niente accesso ai conti correnti | ritorna Quota 103 | ma resta la cedolare al 26% per gli affitti brevi – Le modifiche

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Forza Italia, la mattina del 27 ottobre, è tornata a criticare la legge di Bilancio varata dal suo stesso esecutivo. Lo ha fatto Antonio Tajani, che è anche vicepremier delMeloni: «Per votare lasenza emendamenti, è indispensabile che in Parlamento arrivi un buon testo, che non aumenti la pressione fiscale, che non tocchi la casa e che faccia aumentare le pensioni». Nelle ultime 24 ore, di fronte alle contestazioni per le norme incluse nella legge di Bilancio, la giustificazione della maggioranza è stata sempre la stessa: «Si tratta solo di bozze, non sono attendibili». Ma allora cosa ha approvato il Consiglio dei ministri del 16 ottobre scorso? In conferenza stampa, era stata proprio Giorgia Meloni a dare numeri e misure contenute nel testo, con una tale dovizia di particolari che non poteva basarsi su un canovaccio «inattendibile». ...