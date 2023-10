(Di venerdì 27 ottobre 2023) Sulla"Meloni si era vantata di averci messo solo un'ora per approvarla in Consiglio dei ministri, però lo ha detto 11 giorni fa. Sono passati 11 giorni e non c'è ancora nessuna, ...

Sulla"Meloni si era vantata di averci messo solo un'ora per approvarla in Consiglio dei ministri, ... Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppea margine della ...

Manovra, Conte: approvata in un'ora Dopo 11 giorni ancora non c'è Agenzia askanews

Manovra, Conte: unica certezza è che aumentano le tasse - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Roma, 27 ott. (askanews) – Una grande manifestazione per chiedere il cessate il fuoco in Medio Oriente; hanno aderito oltre 50 associazioni, tra cui Anpi e Cgil, che si è svolta senza bandiere di part ...Roma, 27 ott. (askanews) - Sulla manovra "Meloni si era vantata di averci messo solo un'ora per approvarla in Consiglio dei ministri, però lo ...