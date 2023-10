Manovra 2024 | tagli a pensioni di maestri | medici | infermieri | dipendenti comunali | perdite fino a 7mila euro annui su assegni futuri

...Roma per 1 - 0 nel match in calendario per la decima giornata del campionato di Serie A 2023 -. Lukaku, fischiato dai tifosi di casa ad ogni tocco, vive ai margini dellacapitolina in ...

Da pensioni e quota 103 a tredicesima, le misure nella bozza della Manovra 2024 Adnkronos

Pensioni, Quota 104: cosa cambia con la manovra 2024 età per età. E i nuovi requisiti per i giovani – LE TABELLE ... Milano Finanza

La disarticolazione del canone Rai tra imposta speciale e generale sta suscitando un dibattito sulla sua costituzionalità L’articolo 8 della legge prevede una riduzione del canone RAI da 90 a 70 euro ...MILANO - La recente bozza della Manovra di Bilancio ha portato in luce una proposta che potrebbe cambiare radicalmente il panorama dell'assicurazione in Italia. Questa proposta riguarda la polizza con ...