"Mai scommesso sul calcio". La versione di Zaniolo

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L'ex calciatore della Roma, ora in forza all'Aston Villa, ha ribadito la suaagli inquirenti dopo essere stato sentito per circa tre ore

Già l'avvocato Tognozzi, prima dell'audizione in tribunale, aveva ribadito la posizione di Zaniolo: " Nicolò non ha. Lo ha detto anche a me. È possibile che abbia fatto giochi di carte ...

I legali di Zaniolo: "Nessun indizio a suo carico, non ha mai scommesso sul calcio" La Gazzetta dello Sport

Zaniolo in procura a Torino: «Non ho mai scommesso su partite di calcio» Corriere della Sera

L'ex calciatore della Roma, ora in forza all'Aston Villa, ha ribadito la sua versione agli inquirenti dopo essere stato sentito per circa tre ore ...Fagioli (7 mesi di sospensione) ha escluso di aver scommesso sulla Juventus, Tonali (10) invece a sua detta l’ha fatto anche sul Brescia e Milan. Secondo i suoi legali il mancino massese ha chiarito ...