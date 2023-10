Made in Italy | Expo 2025 Osaka | via alla call per diventare sponsor

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il Commissario Generale per la partecipazione italiana a, Mario Andrea Vattani, ha annunciato l’apertura dellaperdel Padiglione Italia ad. L’invito è rivolto a tutti gli operatori economici pubblici e privati interessati ad avanzare proposte diizzazione finanziaria e/o nella forma “Value in Kind” relativamente a servizi e forniture in diverse categorie merceologiche elencate nel Bando. L’Avviso è aperto ad operatori economici extra Ue ed in particolare del Giappone. Le categorie disono così suddivise: Bronzefino a 249.999 euro; Silverda 250.000 a 499.999 euro; Gold ...