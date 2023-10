Ma tu quanto guadagni? | gli spaccano la faccia La star lascia Milano | Pd affondato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un'altra aggressione a, un altro influencer che ammette di avere paura nella "Gotham City" targata Pd e che pensa di traslocare, forse definitivamente. Stavolta è il tiktoker Eddy Beef, all'anagrafe Eduardo Biasi, a denunciare sui socialaccaduto qualche giorno fa, un tentativo di furto in strada mentre stava girando uno dei suoi popolarissimi video, concluso con una violenta scazzottata. Nulla di nuovo nel Far West in cui il capoluogo lombardo pare essersi trasformato a causa del lassismo della giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Beppe Sala, più interessata alle piste ciclabili e alle svolte green di Area C e dintorni che alla sicurezza dei suoi concittadini. Eddy Beef ha scelto i suoi profili social per mostrare l'occhio livido e i dettagli diaccaduto. Il tiktoker è famoso per distribuire a ...