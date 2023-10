M O | Schlein | fare ogni sforzo per far riprendere processo pace

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Venezia, 27 ott. (askanews) – “Bisognadiplomatico e politico per farildiin Medio Oriente verso la soluzione due popoli e due nazioni”. E alle manifestazioni per il“il Partito Democratico c’è, ci sarà con molti dirigenti e molti militanti come abbiamo annunciato già ieri”. Così la segretaria del Pd Elly, questo pomeriggio a Mestre per un convegno sulla casa. “L’ho fatto io due giorni fa in Parlamento, ma anche ieri al prevertice socialista, la nostra posizione è molto chiara sulle preoccupazioni su questo conflitto in Medio Oriente – ha detto– sul dover evitare inmodo l’allargamento di questo conflitto, sulla necessità di fornire aiuti ...