L’Ue lavora su spinta italiana per rafforzare l’intelligence contro il jihadismo

(Di venerdì 27 ottobre 2023) I leader europei riunitisi ieri e oggi a Bruxelles, condannando i recenti attentati terroristici in Francia e in Belgio, hanno sottolineato l’unità e la fermezza nella lotta al terrorismo e agli estremisti. Nelle conclusioni adottate al termine del Consiglio europeo, i 27 hanno anche invitato le istituzioni e gli Stati membri a mobilitare tutti i settori politici pertinenti a livello nazionale ed europeo perla sicurezza interna, anche attraverso il potenziamento della cooperazione di polizia e azione giudiziaria, lo scambio di informazioni attraverso il pieno utilizzo delle pertinenti banche dati, la protezione delle frontiere esterne, la lotta ai trafficanti e la cooperazione con i Paesi terzi. Il terrorismo è considerato una dei pochi, se non addirittura l’unico dossier su cui gli Stati membri sono disposti a cooperare in materia di intelligence. Lo ...