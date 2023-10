Longhi | «Lukaku? No paragoni con addii di Vieri e Ronaldo! Il motivo»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L'Inter sfiderà domenica la Roma di Mourinho. A tenere banco il ritorno dia San Siro. Bruno, su TMW Radio, dice la sua su chi ha voluto paragonare la situazione del belga con altridel passato nerazzurro NO– Queste le considerazioni di: «Inter-Roma? Inzaghi viene accolto dal pubblico interista bene, ma deve sempre stare attento allo scricchiolio. Mourinho invece ha sempre la scusa pronta. Non si può poi paragonare il passaggio dia quelli di Ronaldo o di. È una scelta quella diche ha condizionato il mercato dei nerazzurri. Il club era sicuro- del ritorno e aveva dato via per questo Dzeko. E alla fine ha perso entrambi».