Lo spettacolare salvataggio di un cavallo precipitato in un dirupo nel Crotonese [VIDEO]

(Di venerdì 27 ottobre 2023) AGI - Unfinito in unper 30 metri, nel, è stato salvato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro. È accaduto nel comune di Mesoraca, in località "Cudicini", dove ildi buon mattino erain unper 30 metri, in una zona impervia, e nei pressi di un altro precipizio. Dopo una serie di verifiche, anche con un veterinario, ilè stato sedato e poi messo in salvo grazie all'intervento di un mezzo aereo, un elicottero Drago VF114, decollato dal reparto volo dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme.

AGI - Un cavallo finito in un dirupo per 30 metri, nel Crotonese, è stato salvato dai Vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro. È accaduto nel comune di Mesoraca, in località "Cudicini