LIVE Sinner-Tiafoe 6-3 | ATP Vienna 2023 in DIRETTA | l’azzurro incassa il primo set | decisivo il break nel secondo game

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3! Unset deciso da un. 40-0 Attacca con poco ancora, passa agiledi dritto! 30-0 Servizio e dritto! 15-0 Chop in risposta che vola via. No sense la scelta dell’americano qui. 5-3 Lungolinea di dritto vincente sulla riga. 40-30 Passante stretto meraviglioso di rovescio e facile chiusura. Peccato per le due risposte precedenti. 40-15 Prima vincente. 30-15 Altra risposta un po’ buttata via dalsulla seconda. 15-15 Vola via la risposta con lo stesso fondamentale però. 0-15 Propone una prima volèe difficile e PASSA di rovescio lungoriga! 5-2 Servizio e rovescio. Sulla seconda in kick ...