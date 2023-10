LIVE Sinner-Tiafoe 6-3 | 1-1 | ATP Vienna 2023 in DIRETTA | inizio di 2° set senza chance di break

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-30 Splendido rovescio lungolinea! 15-15 Smorzata di rovescio ben giocata dall’americano. 0-15 Sciocchezza diche non smasha e subisce il lob di. 1-1 Altra risposta in rete sulla seconda. 40-0 Prima vincente. 30-0 Coppia di dritti micidiali dell’altoatesino. 15-0 Risposta sbagliata sulla seconda col dritto. 1-0 Servizio e dritto. Parte bene stavolta l’americano. 40-15 In rete il dritto di. 30-15 Passa di dritto. Che peccato il punto precedente! 15-15 Aveva cannato completamente la direzione dell’attacco l’americano, peccato che Jannik dopo un gran passante nei piedi non sia stato in grado di passare col dritto successivo. 0-15 Largo il dritto sbracciato di ...