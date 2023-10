LIVE Italia-Spagna 0-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | regge la retroguardia azzurra | ultimo scorcio di partita

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA86? Ancora l’asse Paralluelo/Hermoso, cross di quest’ultima per la compagna più giovane che non trova lo specchio della porta con il suo colpo di testa. 85? Hermoso di testa fa la sponda per Paralluelo, cross in mezzo spazzato in corner dalla difesana. 84? Ottima giocata di Di Guglielmo, che con la giocata su Paralluelo guadagna un’importante rimessa dal fondo. 83? Continua la ragnatela di passaggi iberica, chiudono bene tutti gli spazi le ragazze di Soncin. 81? Siamo entrati negli ultimi dieci minuti diche spinge alla ricerca del gol che sbloccherebbe lamabene per ora la. 80? Attinge ancora dalla panchina Tomè: fuori Carmona, in ...