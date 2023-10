LIVE Italia-Spagna 0-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | punteggio che rimane in equilibrio all’Arechi

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA32? Grande lotta in mezzo al campo con Caruso che palleggia in mezzo a tre avversarie ma alla fine si deve arrendere, riparte lama ancora una volta è difettoso il controllo di Garcia che poi commette fallo su Linari. 31? Intercetta Bonansea il passaggio di Abellera, le azzurre non riescono però ad accompagnare la n.11 eche non riesce a ribaltare l’azione. 30? Giro palla infinito della squadra di Tomè che aspetta il varco giusto per colpire in verticale. 29? Boattin perde palla sull’attacco di Battle, che poi prende in controtempo la sua compagna Garcia regalando la rimessa laterale all’. 28? Errore di Abellera che si fa rubare palla da un’immensa Girelli, la n.3 spagnola poi rifila un pestone all’azzurra che guadagna un altro ...