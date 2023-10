LIVE Italia-Spagna 0-0 | Nations League calcio femminile in DIRETTA | entra Glionna | azzurre ora in affanno

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63? Pressing dellache minuto dopo minuto si fa sempre più asfissiante,che ora non esce più dalla propria trequarti difensiva. 62? Primo cambio per Soncin: fuori Bonfantini e dentro. 61? Salvataggio miracoloso di Bartoli, palla persa da Boattin in un tentativo sconsiderato di dribbling da posizione pericolosissima,che con due passaggi è in mezzo all’area ma la nostra n.13 anticipa in maniera impeccabile niente meno che Putellas. 60? Paralluelo e Bonmati non si intendono in mezzo all’area, spazza l’ma palla che torna subito tra i piedi delle Furie Rosse. 59? Ribene la difesa azzurra dopo aver lasciato un potenziale contropiede letale al talento di Paralluelo, ...