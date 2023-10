LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | Verstappen comanda la FP1 | Leclerc migliora con le soft Sainz fermo

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.07 Lewis Hamilton undicesimo e molto contrariato dall’assetto della sua Mercedes. 21.05 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 MaxRed Bull Racing1:20.245 2 2 Alexander ALBON Williams+0.004 43 CharlesFerrari+0.052 2 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.422 2 5 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.449 3 6 Oscar PIASTRI McLaren+0.599 3 7 Logan SARGEANT Williams+0.912 2 8 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.271 3 9 Lando NORRIS McLaren+1.830 2 10 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.975 2 11 Lewis HAMILTON Mercedes+2.032 2 12 Or BEARMAN Haas F1 Team+2.182 2 13 Lance STROLL Aston Martin+2.312 214 CarlosFerrari+2.702 1 15 Esteban OCON Alpine+2.746 3 16 Isack HADJAR AlphaTauri+2.801 2 17 Jack DOOHAN Alpine+2.931 2 18 Frederik VESTI ...

All'Autodormo Hermanos Rodriguez di Città della Formula 1 torna in pista per il terzul'timo weekend di gara del campionato 2023, già dominato da Verstappen e Red Bull. Il GP delcome sempre si preannuncia muy caliente con Hamilton e Leclerc desiderosi di riscatto dopo la squalifica di Austin. Ma in pista ci saranno tanti rookie : da Bearman con Haas, Vesti in Mercedes ...

Tappa numero 19 del mondiale, già assegnato a Verstappen. Il pubblico spera nel successo del beniamino di casa, Sergio Perez. La Ferrari cerca il riscatto dopo la squalifica di Leclerc: caccia alle Me ...Da Città del Messico inizia un nuovo weekend della F1 con il 19° appuntamento di stagione: segui il live timing ...