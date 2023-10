LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | si comincia con la FP1 dalle 20 30 Ferrari con tanti dubbi

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Visto il regolamento che obbliga l’impiego nella FP1 di piloti rookie, oggi vedremo cinque piloti giovani: Bearman (Haas), Pourchaire (Alfa Romeo), Vesti (Mercedes), Doohan (Alpine) e Hadjar (AlphaTauri). 20.23 Sergio Perez, in conferenza stampa, ha invitato i suoi tifosi alla calma, difendendo la posizione del suo compagno di squadra. 20.20 Grande calore da parte del pubblico messicano nei confronti di Sergio Perez. Attenzioni anche Max Verstappen, seppur dal tenore opposto, visto che per via delle minacce via social la Red Bull ha deciso di optare per dei Red Bull. 20.18 “L’appuntamento di Città delci offrirà anche la possibilità di far valutare a tutte le squadre una variante della C4. Nelle due ore di prove libere del venerdì tutti i piloti avranno infatti a disposizione due ...