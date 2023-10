LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | inizia la seconda sessione di prove libere

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00.00 SEMAFORO VERDE!LA FP2 DEL GP DI CITTA’ DEL! 23.55 Si entrerà nel vivo del weekend in queste FP2: le dieci scuderie avranno un’ora di tempo per poter mettere a punto sia il giro veloce, che il passo gara, dovendo fare attenzione a non sprecare troppi set di pneumatici per le qualifiche di domani e la gara della domenica. 23.50 Le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno concluso lad’apertura in quinta e settima posizione in classifica, staccate rispettivamente di 0.579 e 0.761 da Verstappen. Quarto posto per Lando Norris con la Mclaren, mentre l’altra vettura del team di Woking, quella di Oscar Piastri, si è messa a panino tra le due SF-23. Hanno chiuso la top-ten Ricciardo, Ocon e Stroll. 23.45 Nel primo turno di ...