LIVE F1 | GP Messico 2023 in DIRETTA | FP1 alle 20 30 Ferrari in cerca di risposte

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.00 Mercedes deve difendere il secondo posto nel campionato costruttori dalla, che si è avvicinata a -22 e punta al sorpasso da qui a fine anno, mentre McLaren si sta stabilizzando nelle posizioni di vertice e vuole staccare definitivamente Aston Martin per la quarta piazza nella graduatoria dei team. 19.57 Si profila in ogni caso una battaglia per il podio particolarmente incerta con almeno altre tre squadre coinvolte. 19.54 Riflettori puntati sulla Red Bull, con Max Verstappen favorito d’obbligo per il 16° successo dell’anno (stabilirebbe un nuovo record assoluto per una singola stagione di F1) ed il beniamino locale Sergio Perez che sogna il colpaccio proprio davanti ai suoi tifosi. 19.51 Dopo due Sprint consecutive a Lusail e Austin, si torna al format standard con le qualifiche ...

... "All'amore nostro", "Il primo passo sulla luna" (in Venezia), "Un buen inicio" (in ... il tour proseguirà dal 25 febbraio in Cile, Argentina, Brasile, Perù, Ecuador, Colombia,, e dal ...

LIVE F1 GP Messico, il giorno delle prime prove libere. FP1 alle 20.30 La Gazzetta dello Sport

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP del Messico in tv Sky Sport

Domani, sabato 28 ottobre, l'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico ospiterà le qualifiche del Gran Premio del Messico 2023, valevole come diciannovesimo e quartultimo round stagionale del ...Di Salvatore Riggio Dopo Austin, nella 19esima tappa del Mondiale la Ferrari cerca il riscatto in Messico Weekend in Messico per la F1, al 19° appuntamento stagionale. Sul circuito di Città del Messic ...