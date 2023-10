LIVE Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 42-39 | Eurolega basket in DIRETTA | grande equilibrio nel primo tempo

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51 Finora il migliore in casa francese sono stati Fall e Lauvergne, rispettivamente con 10 e 9 punti. Per lasi sono invece messi in mostra soprattutto Isaia Cordinier con i suoi 12 punti e 3 palle rubate e Belinelli con i suoi 9 punti. 20.48 È stato unmolto equilibrato. Nessuna delle due squadre è infatti riuscita a superare mai i cinque punti di vantaggio e dopo 20? il punteggio dice 42-39 in favore dei padroni di casa. 42-39 NULLA DI FATTO: TERMINA SENZA ULTERIORI CANESTRI IL SECONDO QUARTO! 42-39 3/3 per Lee. Ora laha 1”8 per organizzare l’attacco. Banchi chiama il time out. Lee subisce fallo sul suo tiro da tre a 1”8 secondi dalla fine. Ci saranno dunque tre tiri liberi per il numero ...