LIVE Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 18-21 | Eurolega basket in DIRETTA | inizio equilibrato all’Astroballe

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-25 Penetrazione vincente di Jackson, con quest’ultimo che si guadagna anche un tiro libero. 25-25 Arresto e tiro vincente di De Colo. 23-25 Tripla di De Colo. 20-25 Shengelia regala una grande palla a Cacok che da sotto canestro non sbaglia. 20-23 Lauvergne riesce a girarsi in area e trova il canestro. 18-23 Due punti per Cacok. 20.24 INIZIA IL SECONDO QUARTO! 20.22 In questo primo quarto il ritmo non è stato di certo altissimo, ma l’importante è che lasia avanti nel punteggio. 18-21 FINISCE IL PRIMO QUARTO! 18-21 Dobric si sblocca con un tiro da tre! 18-18 Bellissima tripla di Pajola. 18-15 1/2 dalla lunetta per Egbunu. 1’42” sul cronometro. Egbunu si butta al ferro con grande potenza: niente canestro ma arriva il fallo. 17-15 Egbunu riporta subito avanti ...