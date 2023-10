LIVE Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 11-11 | Eurolega basket in DIRETTA | inizio equilibrato all’Astroballe

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATV Time out quando mancano 4’18” alla fine del primo quarto. 11-13 Lauvergne aggira Shengelia e trova altri due punti che valgono il sorpasso. 11-11 Laperde palla in attacco e l’non perdona con Lauvergne. Parità. 9-11 Tripla di Lauvergne. 6-11 2/2 per il georgiano. Shengelia subisce fallo da Lighty e ora potrà andare in lunetta. 6-9 Il francese completa il gioco da tre. 6-8 Due punti e ora c’è anche il libero supplementare per Isaia Cordinier. 6-6 Lighty non sbaglia dalla lunetta. Pareggio. Belinelli commette fallo su Lighty: due tiri liberi per il numero 23 di casa. 4-6 Bel canestro di Cordinier dalla media distanza. 4-4 Fall segna su assist di Lee. 2-4 Schiacciata di Cordinier. 2-2 2/2 dalla lunetta per il numero 3 delle V ...