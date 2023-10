LIVE Argentina-Inghilterra 20-26 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | ancora un calcio piazzato di Farrell

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67?- Continua giustamente a crederci l’, che tende l’assalto ai 22 avversari conquistando anche un vantaggio. 65?- Implacabile il numero 10 inglese, che sigla altri 3 punti.20 –26. 64?- Altro fallo della mischia, che collassa. Gli inglesi si affidanouna volta aldi. 63?- Mischia inglese che stravince il duello. Turnover, che scegliegiustamente la mischia. 62?-che si rivede nella metà campo avversaria ma commette in avanti. Gioco che riprende con una mischia con introduzione per i sudamericani. 60?- Inizia ad affiorare la stanchezza sui volti dei ...