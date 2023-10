LIVE Argentina-Inghilterra 17-23 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | Dan riporta subito avanti gli inglesi

Leggi su oasport

48?- Fasi confuse del match con diversi scontri al centro del campo. Davvero tanti i placcaggi a cui stiamo assistendo. 45?- Tutto facile per Farrell, che trasforma agevolmente.17 –23. 44?- METAAA!!! Secondo tempo che parte in modo spettacolare. Intercetto di Dan sul calcio di Carreras. Il numero 2 inglese recupera palla e si getta in meta.17 –21. 43?- Non sbaglia la trasformazione Boffelli.che passa in vantaggio per 17-16. 43?- METAAAA!!! Che avvio dei Pumas, con Carreras che si inventa un autentico numero aprendo a metà la difesa avversaria partendo con uno scatto dalla trequarti campo....