Lite tra ex coniugi per contendersi le figlie sedata dai carabinieri | una delle bimbe dona loro un disegno

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Treviglio. Nei giorni scorsi idel nucleo operativo e radiomobile di Treviglio hanno ricevuto in dono unrealizzato da una bambina di sette anni che ha voluto ringraziarli per un intervento prestato l’anno scorso nella sua abitazione. I genitori, separati con sentenza internazionale, in attesa del riconoscimento del provvedimento nello Stato italiano, si contendevano il diritto di collocamentodueminori della coppia e gli attriti tra i due ex-avevano fatto temere a uno di essi che l’altro avrebbe cercato di sottrarre le bambine portandole all’estero. Così era stato richiesto l’intervento deiche erano riusciti a calmare gli animi e a favorire una mediazione bonaria in linea con il rispettoprescrizioni ...