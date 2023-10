L’Irlanda celtica | dove Halloween ha avuto inizio!

Leggi su nonewsmagazine

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Gli irlandesi sono famosi per creare nel periodo diun mix unico al mondo di mistero e allegria. Non c’è da stupirsi: l’Irlanda è il luogo in cui tutto è cominciato. Risalendo alle origini di(dall’inglese antico All Hallows’ Eve, “la notte di tutti i santi”), si arriva alle nebbioline autunnali dell’Ireland’s Ancient East e alla festadi Samhain, una grande celebrazione caratterizzata dal fuoco e da ricchi banchetti che segnava la fine della stagione della luce e l’inizio dei giorni bui dell’inverno. Travestirsi per confondere le creature dell’aldilà In questo momento di transizione i Celti credevano che ci fosse un’interazione tra il mondo dei vivi e quello dei morti e che gli spiriti potessero passare facilmente da uno all’altro. Temendo di poter essere trascinati nell’aldilà dalle creature ultraterrene, ...