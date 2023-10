Laura Pausini | «Non mi sento all' altezza della mia carriera»

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La cantante presenta il nuovo album, Anime parallele. Un disco di grande sensibilità personale, ma aperto al mondo e al rispetto degli altri: «Mi piace essere semplice e normale», dice, «ma la mianon lo è e bilanciare le cose è complicato». Il nuovo tour la porterà in Italia, Europa e America

Nel nuovo album Anime Parallelerimane se stessa anche in movimento, spostandosi nei suoni nuovi del pop. È una delicata posizione di equilibrio tra ciò che l'artista è e ciò che il mondo musicale circostante, nella ...

Sanremo 2024, Laura Pausini dice no per 'motivi di famiglia' Adnkronos

La cantante presenta il nuovo album, Anime parallele. Un disco di grande sensibilità personale, ma aperto al mondo e al rispetto degli altri: «Mi piace essere semplice e normale», dice, «ma la mia car ...Uno di questi casi è “Anime Parallele” il nuovo disco di Laura Pausini. Lo dichiaro subito: il disco non mi è piaciuto, ma non mi è piaciuto perché non amo particolarmente il suo modo di fare musica.