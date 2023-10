Laura Pausini dice no a Sanremo

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Pubblicato il 27 Ottobre, 2023 “Il Festival di? Me lo hanno chiesto, ma non penso di andare”.no alla partecipazione al Festival di2024. Motivi personali, legati alla sua famiglia, al suo essere madre, al suo lavoro. “E’ il primo anno che faccio il tour con Paola, che tra l’altro fa la V elementare e ha pure l’esame. Non è facilissimo nella mente di una madre pensare di staccarla da scuola, mi sento molto in colpa”,presentando oggi alla stampa il nuovo album di inediti ‘Anime parallele’. “Abbiamo deciso che in Europa non viene con noi – aggiunge – Quando è possibile torneremo la notte da lei. Invece in America la portiamo con noi assieme a una tutor, vediamo se funziona. Se ho un giorno senza concerto, lo ripeto, non vado a ...