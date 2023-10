l’Altalena di Indiani è quella dell’Arezzo

Leggi su lortica

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il tecnico aretino, e di conseguenza la squadra, sembra giocare con. A questo punto per noi commentatori si fa dura. Seguire partita per partita vuol dire scrivere una volta bene, una male e l’altra così e così. Il rischio di apparire incoerenti è grande, come incoerenti, però, sono gioco e risultati. Intendiamoci, tutte le mosse di, tranne l’uso ripetuto e poco efficace di Guccione (su questo siamo coerenti) hanno una spiegazione logica, ma è lapalissiano che di certi giocatori in questa fase l’Arezzo non può fare a meno. Mawuli, Coccia, Settembrini e Gucci su tutti, ma non solo loro. Anche Pattarello, che spreca molte giocate, ma ne crea anche di molto buone, sembrerebbe da aggiungere ai quattro di cui sopra. E’ vero che se vogliamo avere qualche speranza che Kozak migliori occorre farlo giocare, ma ...