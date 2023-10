La sottile linea rossa | la guerra tra Giorgia e Mediaset | che preferiva la Sinistra

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La governance della Rai alza il tiro sulla quota di pubblicità da raccogliere. Per sforare il tetto, imposto per legge, ci vorrà una norma in finanziaria, e sembra sia pronta. È un chiaro siluro a, che infatti scende da giorni in Borsa. Al di là dei comunicati di stima per la Meloni è chiaro che c’è una, neanche tanto fredda, tra il Biscione e la Premier. Che probabilmente parte da lontano, da quel foglietto che il Fondatore fece vedere alla Ronzulli nel tentativo allora di affossare La Russa in Senato. Asi fidavano più di governi di centro, come Letta, Renzi, e lo stesso Draghi, che di quelli alleati. Laè stata finora sul piano di armi convenzionali, anche se dolorose, come quelle lanciate sul compagno Giambruno. Ma dalle frasi deterrenti di Antonio Ricci, il ...