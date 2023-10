La prima Riad Fashion Week si è appena conclusa con 15 sfilate e 29 designer che al 70% sono donne | fiere e indipendenti Ecco i 4 brand adatti anche a noi da tenere d' occhio

Leggi su iodonna

(Di venerdì 27 ottobre 2023) «Il futuro di un popolo è nei suoi giovani», si è soliti dire. Per quel che riguarda il mondo arabo potremmo precisare che il futuro qui risiede molto nelle mani delle sue giovani. Le stesse musulmane che in alcuni paesicostrette a lottare quotidianamente per la loro libertà, rischiando la vita, in Arabia Saudita conquistano ogni anno maggiore indipendenza. A partire dal modo in cui esprimersi attraverso la moda. L’arte contemporanea si fa strada in Arabia Saudita ...