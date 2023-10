La drammatica storia di Omer e Omar | i bimbi morti sotto le bombe

Leggi su dilei

(Di venerdì 27 ottobre 2023). Due nomi dai due schieramenti che emergono in mezzo ai terribili numeri che arrivano dalle stime delle vittime della guerra tra esercito israeliano e Hamas. “Negli ultimi 18 giorni, nella Striscia di Gaza è stato registrato un bilancio devastante per i suoi bambini, con notizie di 2.360e 5.364 feriti a causa degli attacchi incessanti, ovvero, secondo le notizie, più di 400 bambini uccisi o feriti ogni giorno”, così si legge sul sito di Unicef. “Oltre 1 milione di minori sono intrappolati al centro di un’area di conflitto attivo, senza un posto sicuro dove andare e senza una via di salvezza”, rincara un report di Save The Children. Numeri che sappiamo essere destinati a crescere. Continuano infatti i bombardamenti su Gaza, un territorio urbano densamente abitato. Una fine prematura e violenta per i corpicini estratti ...