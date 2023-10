La debole Italia in credito col mondo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un piccolo e prezioso volume del Mulino firmato da Salvatore Rossi, oggi presidente di Tim e per lungo tempo direttore generale della Banca d’, mostra le luci e le ombre che accompagnano la storia e lo sviluppo del nostro Paese al quale assegna il compito di recuperare lo spirito rinascimentale per il bene proprio e la gioia dei consumatori che ne apprezzano lo stile e i prodotti. “Breve racconto dell’nelattraverso i fatti dell’economia”, s’intitola il libro. E nel penultimo capitolo si riassumono i fatti a beneficio del lettore che non sa in prima battuta se trarre motivi di pessimismo o di ottimismo da quello assume perché le ombre sono più delle luci ma queste ultime si presentano così vivide da ben controbilanciarne il peso. Come sempre, è il disvelarsi dell’enorme potenzialità del nostro apparato produttivo ...