Juve - Verona | la probabile formazione di Allegri | le ultime dalla Continassa

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nell'anticipo della 10ª giornata, lariceve ilall'Allianz Stadium. Dopo più di 3 anni, i bianconeri possono tornare per un giorno da soli in testa alla classifica. Guarda il punto video ...

Nell'anticipo della 10ª giornata, lariceve ilall'Allianz Stadium. Dopo più di 3 anni, i bianconeri possono tornare per un giorno da soli in testa alla classifica. Guarda il punto video di Filippo Cornacchia e Giovanni ...

Juventus-Hellas Verona: quando e dove vederla, probabili formazioni e classifica della squadra di Allegri ilmessaggero.it

Per le quote il maggiore indiziato a finire sul tabellino dei marcatori è Dusan Vlahovic. La possibilità che l'attaccante serbo riesca a trafiggere per almeno una volta il portiere del Verona ...13:07 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Verona. A breve ci sarà la conferenza stampa di Allegri che magari darà qualche ...