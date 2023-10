Juve | c’è una priorità sul mercato

(Di venerdì 27 ottobre 2023) In casala dirigenza sta lavorando a caccia di un centrocampista per gennaio, tra leperò ci sono anche i rinnovo...

Un Crotone all'inseguimento Dopo 10 giornate di campionato il Crotone, alla luce degli ultimi due successi, è adesso in piena zona play - off, a cinque lunghezze dalla capolistaStabia. In caso ...

Vlahovic sì, Chiesa forse, Danilo no. E Bremer è ancora lontano. C'è il Milan, Allegri fa la conta La Gazzetta dello Sport