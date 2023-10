Non è ancora chiaro quanto guadagnerà per Gb News, ma di solitoottiene contratti molto ricchi: secondo indiscrezioni la sua collaborazione col Daily Mail come editorialista gli ha fruttato ...

Johnson diventa anchorman per la tv di destra Gb News - Notizie ... Agenzia ANSA

Dwayne "The Rock" Johnson diventa "bianco" in una statua di cera: "Cambiate la tonalità della pelle" La Stampa

Caduto in disgrazia sulla scena politica del Regno Unito, l'ex premier conservatore Boris Johnson rilancia comunque la sua presenza pubblica diventando un nuovo volto televisivo di Gb News, emittente ...L'annuncio è stato dato dallo stesso ex premier in un video promozionale pubblicato su X (ex Twitter) dal canale all news: "Sono entusiasta nel dire che presto mi unirò a voi su Gb News" ...