Italia | Spalletti studia un nome nuovo per la Nazionale

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nel giro dei centri sportivi che sta facendo in questi giorni, il ct dell’Lucianoè passato anche da Frosinone....

Parole al miele per l'ex tecnico: "Non lo dico perché mi ha trasformato come attaccante, ma è un genio, chiede tanto ma sicuramente può raggiungere risultati con l', è sulla strada ...

Italia-Macedonia, a poche settimane dalla delicata sfida per l'accesso a Euro 2024, ecco il dato attuale relativo ai tagliandi Restano solo due match, e l'Italia di Spalletti ha bisogno necessariament ...