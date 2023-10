Italia-Spagna | Jenni Hermoso torna e segna | “Ritrovato il piacere del calcio | ora posso sorridere”

(Di venerdì 27 ottobre 2023) “La vita a volte ti riserva dei piccoli doni, e oggi ho pensato a molte persone che mi sono state vicine. Sono felice perché grazie a loro hoildel”. Lo ha detto, attaccante dellafemminile, intervistata dalla tv pubblica spagnola Tve dopo la vittoria delle campionesse del mondo contro l’a Salerno in Nations League femminile: “Non c’è sensazione migliore che sentirsi di nuovo bene,ndo il gol della vittoria… orasolo!”, ha aggiunto la fantasista iberica, al rientro in nazionale dopo lo scandalo del bacio subito dal presidente della Federspagnola Rubiales durante i festeggiamenti a Sydney per la vittoria ai Mondiali, con ...

L'sfiora l'impresa contro le campionesse del mondo, che grazie alla rete di Hermoso riescono a ... All'Arechi di Salerno, finisce 1 - 0 per la, prima a punteggio pieno nel Gruppo 4 di ...

L'Italia esce tra gli applausi, ma a Salerno vince la Spagna FIGC

L'Italia ha cercato la grande impresa contro la Spagna e ha lottato alla pari contro le Campionesse del Mondo, tenendole inchiodate sullo 0-0 fino all'89mo minuto. Proprio nel finale della partita, an ...La Svizzera ha offerto una prova generosa, ma ciò non è bastato per evitare la terza sconfitta in altrettante partite disputate nella Nations League femminile. La Svezia si è infatti imposta per 1-0 g ...